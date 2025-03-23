Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Görevimizin başındayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Görevimizin başındayız" açıklaması yaptı.

Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.

ÖZEL, "ŞİMŞEK İSTİFA ETMEK İSTİYORMUŞ" DEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığından beri dövizin baskılanmaya çalışıldığını belirten Özel, yarının pazartesi olduğunu hatırlattı ve "Tüm dünya gördü Türkiye'de belgenin garantisi olmadığını" dedi. Özel, "Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş, 'iğneyle kazdığım kuyuyu kapatıyorlar' diyormuş. Ekrem Başkanı aldıklarından bu yana 26 milyar dolar yakmışlar. İstifa etsen ne olur etmesen ne olur!" diye konuştu.