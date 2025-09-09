Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yetkilendirmeye ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verildi.