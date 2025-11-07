Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında 195,9 milyar lira açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Hazine nakit dengesi, ekim ayında yaklaşık olarak 196 milyar TL açık verdi.

Bakanlık verilerine göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 138 milyar 210 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 334 milyar 89 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 174 milyar 234 milyon lira, faiz ödemeleri ise 159 milyar 855 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 36 milyar 25 milyon lira açık verdi.

Kur farklarından kaynaklanan artış 14 milyar 524 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında 172 milyar 312 milyon lira azalış görüldü.