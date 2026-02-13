Hazine ve Maliye Bakanlığı'na FETÖ operasyonu: 93 vergi müfettişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar doğrultusunda, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından, ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen; örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenlendi.

93 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda toplam 93 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesörlü- Büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 Vergi Müfettişi şahsa yönelik İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde 13/02/2026 tarihinde saat 05:00 itibariyle gözaltına alınmaları suretiyle operasyon gerçekleştirilmiş olup, toplamda 93 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. 1 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"