Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 24 milyon liralık tadilat: "Bakım onarım tasarrufun dışındadır"

Kamuda tasarruf tedbirleri açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Haziran'da düzenlenen ihaleyle Dikmen'de bulunan 10 ayrı bloktaki tuvaletleri ve mekanik tesisatları 23 milyon 933 bin TL'ye yenileyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tadilatın 'zorunluluk' nedeniyle yapıldığı belirtilerek "Binaların ömrünü uzatacak bakım onarım Tasarruf Genelgesi'nin kapsamı dışındadır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ankara Dikmen'de bulunan binalarında yer alan tuvaletleirin ve mekanik tesisatların tadilatı için milyonlarca lira harcanacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bakanlık, 10 Haziran 2024’te tuvalet yenileme ihalesi yaptı.

İhale kapsamında Bakanlığın Dikmen yerleşkesi binalarında bulunan 10 ayrı bloktaki tuvaletler ile mekanik tesisatları yenilenecek.

Tuvalet duvarları ve zeminler seramik kaplanacak. Hilton tipi lavabolar monte edilecek. Borular, yalıtım ve elektrik tesisatı, ahşap kapı kasaları, kapı kanatları, pencereler ve camekanlar da yenilenecek.

Tuvaletler 150 gün sürecek tadilat ile yenilenecek ve 23 milyon 933 bin lira harcanacak.

Bakan Mehmet Şimşek genelgesinde, kamu kurumlarında 3 yıl süreyle yeni inşaat yapılmamasını istemişti. Genelgenin yayımlandığı 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış tüm alım ve yapım ihalelerinin de yeniden gözden geçirileceği açıklanmıştı.

"BAKIM ONARIM TASARRUF GENELGESİ DIŞINDA"

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu tadilatın 'zorunluluk' nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için 'gerekli ve verimlilik anlayışıyla uyumlu' olduğu savunularak "Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım onarım Tasarruf Genelgesi'nin kapsamı dışındadır" denildi.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bakanlığımızın, bir yandan tasarruf tedbirlerini açıklarken bir yandan da Tasarruf Genelgesine uymadığı gibi gerçek dışı haberlerle algı oluşturmak istendiği görülmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle tüm kamu kurumlan kapsama alınmış, birçok alana ilişkin kurallar belirlenmiştir.



Genelgenin uygulanması konusunda kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakta ve uygulama takip edilmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca oluşturulan bilgi sistemlerine kurumlarca veri girişleri yapılmaktadır.



Genelgenin temel amacı kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamaktır. Bu yaklaşımla kamuda deprem riski hariç yeni hizmet binası satın alınması, kiralanması ve yaptırılmasına izin verilmemektedir.



Ancak; mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır.



1985 yılında faaliyete geçen Bakanlığımızın Dikmen yerleşkesindeki tuvalet ve müştemilat tesisatların artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım onarımın yapılması zorunlu hale gelmiştir.



Bu tarz çarpıtma haberlerle, Tasarruf Genelgesi sabote edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Genelgenin uygulanması gerek kurumlarımızca gerekse Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmeye devam edilecektir."