Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ankapark sorusuna yanıt yok

Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde Ankara'ya yapılan Ankapark'a ilişkin BirGün Cumhurburbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne soru sordu.

Soruda "Ankapark projesi kamu zararı mıdır?" denildi.

Soruya cevap Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

"KANUN KAPSAMINDA DEĞİL"

Cevapta şunlar denildi: "Bilindiği üzere 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nun 'İstenecek bilgi veya belgenin niteliği' başlıklı 7'nci maddesinde "Kurum ve kuruluşlar, ayrı ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirer" hükmü, "Tavsiye ve mütalaa talepleri" başlıklı 27'nci maddesinde "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu kanun kapsamı dışındadır" hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda bilgi edinme başvurunuz 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun kapsamına girmemektedir."

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

Ankapark, "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma iddiasıyla 20 Mart 2019'da açılmıştı.

Yaklaşık 25 bin kişiyi sığdırabilecek bir kapasitesi olduğu açıklanan Ankapark, ilk yıl yerli ve yabancı beş milyon turisti ağırlamayı hedefliyordu. Ancak bu sayının yanına bile yaklaşamadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, projenin maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Yavaş, 2022’de yaptığı bir açıklamada ise zararın 801 milyon doların üstüne çıkacağını söylemişti.

2015 yılında Ankapark yetkilileri, o gün itibariyle 500 milyon TL harcama yapıldığını ve ek 150 milyon TL harcamadan sonra projenin tamamlanacağını öngördüklerini belirtmişti.