Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'KDV' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranları artırılıyor iddialarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Bakanlık sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Son günlerde KDV ile ilgili yaptığımız Tebliğ düzenlemesinden hareketle KDV oran artışı yapıldığı, mal ve hizmetler itibarıyla KDV oranlarının belirlendiği listeler arasında kaydırma yapılarak oran artışları yapılacağı yönünde haberler yapıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.