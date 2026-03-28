Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek açıklaması: "Bilinçli bir karalama çabası"

Sözcü Gazetesi'nde bugün yayımlanan bir haberde, Tokat'ta yapılacak Çamlıbel Tüneli projesi ihalesinin 4 milyar 94 milyon TL karşılığında iki şirkete verildiği, şirketlerden birinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki konut şirketinin ortağı olduğu yazıldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Şimşek’in ortağı Çamlıbel’i 4 milyara delecek” başlıklı haberin 'zorlama' olduğunu savundu.

Açıklamada söz konusu şirketin, Mehmet Şimşek’in bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra’da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığı olduğu ifade edildi.

"HUKUKİ HAKLARIMIZ KULLANILACAK"

Bakanlığın cevap olarak yazdığı bu bilgiye haberde de yer verilmişti.

Bakanlığın açıklamasında "Şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır. Daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden, Sayın Bakanımızın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bu habere ilişkin tüm hukuki haklarımız kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.