Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medya kazası: "Aha ona da vergi kesecek"
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir 'yeninden paylaşım' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir yurttaşın "Aha ona da vergi kesecek" yorumunun bakanlığın hesabından yeniden paylaşılması, kullanıcılar arasında gündem oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir retweet gündem oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından (Twitter) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmıştı.
Bu paylaşımın altına gelen bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki paylaşımının, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabı tarafından retweet edilmesi (Yeniden gönderim) sosyal medyada gündem oldu.
Yapılan retweet daha sonra kaldırıldı.