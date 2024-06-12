Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medya kazası: "Aha ona da vergi kesecek"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir 'yeninden paylaşım' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir yurttaşın "Aha ona da vergi kesecek" yorumunun bakanlığın hesabından yeniden paylaşılması, kullanıcılar arasında gündem oldu.

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Fotoğraf: AA