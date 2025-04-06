Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'stok vergisi' iddialarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Bakanlık, Sözcü gazetesinde yer alan “Şimşek stoktan vergi alma peşinde” başlıklı haberi yalanladı.

Söz konusu konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada "Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, şunlar ifadeler yer aldı: