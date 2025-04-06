Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'stok vergisi' iddialarına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır" denildi.
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Bakanlık, Sözcü gazetesinde yer alan “Şimşek stoktan vergi alma peşinde” başlıklı haberi yalanladı.
Söz konusu konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada "Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır" denildi.
Açıklamada, şunlar ifadeler yer aldı:
"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."