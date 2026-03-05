Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı 2026 | 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuruları Ne Zaman? Başvuru Şartları

Kamuda kariyer hedefleyen binlerce adayın gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2026 duyurusu yer alıyor. Özellikle vergi denetim alanında görev yapmak isteyen adaylar için gerçekleştirilecek 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı büyük ilgi görüyor. Adaylar başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını ve sınav sürecini yakından takip ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu ile birlikte başvuru takvimi ve sınav detayları da netleşti. Peki 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak ve sınav süreci nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre toplam 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak. Alımlar farklı fakülte mezunları arasından gerçekleştirilecek.

İlan kapsamında kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:

Mezuniyet Alanı Alınacak Personel Sayısı Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF 200 Mühendislik Fakültesi Mezunları 50

Bakanlık tarafından yapılacak bu alım, vergi denetim kadrolarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor.

250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları 9 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Başvuru takvimi şu şekilde açıklandı:

Başvuru başlangıç tarihi: 9 Mart 2026 Pazartesi – 08.30

9 Mart 2026 Pazartesi – 08.30 Başvuru bitiş tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba – 17.30

Belirtilen tarihe kadar yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle adayların başvuru işlemlerini son güne bırakmaması öneriliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvuru süreci şu şekilde işleyecek:

Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak.

Son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecek.

Adayın kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmiş sisteme eklenecek.

Başvuru formu tamamlanarak sistem üzerinden gönderilecek.

Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıca adayların başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak yazılı sınavın ilk oturumundan önce sınav salonu görevlisine teslim etmeleri gerekiyor. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacak.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı Ankara’da gerçekleştirilecek.

İİBF ve Hukuk Mezunları İçin Sınav

Sınav tarihleri: 11 – 12 Nisan 2026

Sınav türü: Klasik usul

Toplam oturum sayısı: 4 oturum

Sınav günleri: Cumartesi ve Pazar

Mühendislik Fakültesi Mezunları İçin Sınav

Sınav tarihi: 11 Nisan 2026

Sınav türü: Test usulü

Oturum sayısı: 1 oturum

BAŞVURU YAPABİLECEK MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ

Mühendislik kadroları için başvurabilecek bölümler şu şekilde açıklandı:

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuruların geçerli sayılması için adayların bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak.

Son bir ay içinde çekilmiş fotoğraf sisteme yüklenmeli.

El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş sisteme eklenmeli.

Başvuru formunun çıktısı imzalanarak sınav günü teslim edilmeli.

18 Mart 2026 saat 17.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları başladı mı?

Başvurular 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30 itibarıyla başlayacak ve 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

Vergi Müfettiş Yardımcısı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavı nerede yapılacak?

Giriş sınavı Ankara’da gerçekleştirilecek.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavı kaç oturum olacak?

Hukuk, İİBF ve benzeri fakülte mezunları için sınav 4 oturum şeklinde yapılacak. Mühendislik mezunları için ise sınav tek oturum olacak.

Toplam kaç Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından toplam 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak.