Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı 2026 | 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuruları Ne Zaman? Başvuru Şartları
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2026 duyurusu kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için açıklanan başvuru takvimi ve sınav süreci yoğun şekilde araştırılıyor. Vergi denetim alanında kariyer hedefleyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve Vergi Müfettiş Yardımcısı başvuru şartları hakkında detayları öğrenmek istiyor.
Kamuda kariyer hedefleyen binlerce adayın gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2026 duyurusu yer alıyor. Özellikle vergi denetim alanında görev yapmak isteyen adaylar için gerçekleştirilecek 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı büyük ilgi görüyor. Adaylar başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını ve sınav sürecini yakından takip ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu ile birlikte başvuru takvimi ve sınav detayları da netleşti. Peki 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak ve sınav süreci nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre toplam 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak. Alımlar farklı fakülte mezunları arasından gerçekleştirilecek.
İlan kapsamında kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:
|Mezuniyet Alanı
|Alınacak Personel Sayısı
|Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF
|200
|Mühendislik Fakültesi Mezunları
|50
Bakanlık tarafından yapılacak bu alım, vergi denetim kadrolarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor.
250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları 9 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Başvuru takvimi şu şekilde açıklandı:
- Başvuru başlangıç tarihi: 9 Mart 2026 Pazartesi – 08.30
- Başvuru bitiş tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba – 17.30
Belirtilen tarihe kadar yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle adayların başvuru işlemlerini son güne bırakmaması öneriliyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Başvuru süreci şu şekilde işleyecek:
- Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
- Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak.
- Son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecek.
- Adayın kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmiş sisteme eklenecek.
- Başvuru formu tamamlanarak sistem üzerinden gönderilecek.
Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Ayrıca adayların başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak yazılı sınavın ilk oturumundan önce sınav salonu görevlisine teslim etmeleri gerekiyor. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacak.
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı Ankara’da gerçekleştirilecek.
İİBF ve Hukuk Mezunları İçin Sınav
- Sınav tarihleri: 11 – 12 Nisan 2026
- Sınav türü: Klasik usul
- Toplam oturum sayısı: 4 oturum
- Sınav günleri: Cumartesi ve Pazar
Mühendislik Fakültesi Mezunları İçin Sınav
- Sınav tarihi: 11 Nisan 2026
- Sınav türü: Test usulü
- Oturum sayısı: 1 oturum
BAŞVURU YAPABİLECEK MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ
Mühendislik kadroları için başvurabilecek bölümler şu şekilde açıklandı:
- Endüstri Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektrik Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Fizik Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- İşletme Mühendisliği
- Matematik Mühendisliği
BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Başvuruların geçerli sayılması için adayların bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor.
- Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak.
- Son bir ay içinde çekilmiş fotoğraf sisteme yüklenmeli.
- El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş sisteme eklenmeli.
- Başvuru formunun çıktısı imzalanarak sınav günü teslim edilmeli.
- 18 Mart 2026 saat 17.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
