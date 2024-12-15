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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Aralık Pazartesi günü (yarın) iki ihale yapacak.

Ekonomi
  • 15.12.2024 12:07
  • Giriş: 15.12.2024 12:07
  • Güncelleme: 15.12.2024 12:09
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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