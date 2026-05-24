Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yeni vergi düzenlemesi: Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapan yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı.

Tebliğle birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kar dağıtım şartlarından teknoloji geliştirme bölgelerindeki istisnalara, asgari kurumlar vergisinden yatırım teşvik hesaplamalarına kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA YENİ DÜZENLEME

Tebliğle, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmazlardan elde ettiği kazançlarda uygulanacak kar dağıtım şartına ilişkin ayrıntılar netleştirildi. 1 Ocak 2025’ten itibaren elde edilen kazançlara ilişkin avans kar paylarının da kar dağıtımı hesabında dikkate alınacağı belirtildi.

Düzenlemeye göre taşınmazlardan elde edilen kazanç hesaplanırken ilgili gider ve maliyet unsurları düşülecek. Taşınmaz faaliyetlerinin zararla sonuçlanması halinde ise kar dağıtım şartı aranmayacak.

Ayrıca taşınmaz faaliyetleri ile diğer faaliyetlerin birlikte yürütülmesi halinde müşterek giderlerin maliyet oranına göre dağıtılması gerektiği ifade edildi.

İSTİSNA UYGULAMALARINDA KAR VE ZARAR HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle “İstisna uygulamalarında kar ve zararların değerlendirilmesi” başlıklı bölüm de tebliğe eklendi. Buna göre faaliyet esaslı istisnalarda aynı kapsamdaki tüm faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen projelerde bir projeden doğan zararın, aynı kapsamda elde edilen kazançtan mahsup edileceği kaydedildi.

İşlem esaslı istisnalarda ise her işlemin ayrı değerlendirileceği ifade edildi. Buna göre bir taşınmaz satışından elde edilen kazanç istisna kapsamında tutulurken, başka bir satıştan doğan zarar “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak dikkate alınacak.

ASGARİ KURUMLAR VERGİSİNDE YATIRIM TEŞVİK HESABI

Tebliğde asgari kurumlar vergisinden indirilecek yatırıma katkı tutarının hesaplanmasına ilişkin yeni kurallar da yer aldı. 2 Ağustos 2024’ten önce alınan yatırım teşvik belgelerinde yer alan yatırım tutarlarının esas alınacağı, bu tarihten sonraki revizyonlarla oluşan artışların hesaplamaya dahil edilmeyeceği belirtildi.

Düzenlemede ayrıca yatırım teşvik belgeleri için örnek hesaplama yöntemlerine de yer verildi.