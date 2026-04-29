Hazine ve Maliye Uzmanlığı sisteminde değişiklik: Sınav ve atama kuralları yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Düzenleme ile giriş sınavı sürecinden yabancı dil şartına, uzman yardımcılığı eğitiminden yeterlik sınavına kadar birçok başlık yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle “fiili hizmet süresi” tanımı güncellendi. Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri bu sürenin dışında tutuldu. Ayrıca Yabancı Dil Sınavı (YDS/e-YDS) tanımı da yönetmeliğe eklendi.

SINAV SÜRECİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Giriş sınavının Bakanlık tarafından yapılacağı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olması halinde yazılı kısmın ÖSYM ya da diğer kamu kurumlarına yaptırılabileceği hüküm altına alındı. Yazılı sınavın başka kuruma yaptırılması durumunda esasların protokolle belirleneceği ifade edildi.

Sınav ilanlarının Resmi Gazete, e-Devlet ve ilgili kurumların internet sitelerinde sınavdan en az 30 gün önce duyurulması zorunlu hale getirildi. Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı, ancak Bakanlığın gerekli görmesi halinde başvuruları şahsen ya da posta yoluyla da kabul edebileceği belirtildi.

YABANCI DİL ŞARTI GETİRİLDİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Bakanlığın gerekli görmesi halinde adaylardan son beş yıl içinde alınmış en az (C) düzeyinde YDS/e-YDS veya buna denk uluslararası geçerliliği bulunan belge istenebilecek.

UZMAN YARDIMCILIĞI VE EĞİTİM SÜRECİ

Uzman yardımcılığı süresinin en az üç yıl olduğu korunurken, bu süreçte adayların anayasa, bakanlık yapısı, mevzuat, raporlama ve kişisel gelişim gibi alanlarda eğitime tabi tutulacağı düzenlendi. Ayrıca adayların tez çalışması yapacağı, yabancı dil gelişimi için kurslardan yararlanabileceği ve farklı birimlerde staj yapabileceği belirtildi.

YETERLİK VE ATAMA SÜREÇLERİ

Yeterlik sınavına girebilmek için en az üç yıl fiili hizmet süresi ve kabul edilmiş tez şartı getirildi. Sınavın en geç altı ay içinde yapılacağı, sonuçların ise yalnızca Bakanlığın internet sitesinde duyurulacağı ifade edildi.

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren iki yıl içinde en az (C) düzeyinde yabancı dil belgesi sunması zorunlu olacak.

Ayrıca atama sürecinde belgelerini teslim etmeyen ya da göreve başladıktan sonra ayrılanların yerine bir yıl içinde yedek listeden atama yapılabileceği hükme bağlandı.

TEZ JÜRİSİ VE YENİDEN ATAMA

Tez jürisinin yapısı yeniden düzenlenirken, en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşacağı ve üyelerin belirli kıdem şartlarını taşıyacağı belirtildi. Uzman unvanını kazandıktan sonra görevinden ayrılanların ise ihtiyaç ve kadro durumuna göre yeniden atanabilmesinin önü açıldı.

ENGELLİLERE YÖNELİK DÜZENLEME VE GEÇİŞ HÜKMÜ

Yönetmeliğe eklenen madde ile sınavların engellilerin durumuna uygun şekilde yapılması zorunlu hale getirildi. Geçici madde ile de yeni düzenleme öncesi sınavı kazananlar ve mevcut uzman yardımcılarının işlemlerinin eski hükümlere göre yürütüleceği belirtildi.

Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.