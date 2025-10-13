Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hazine yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 15 milyar 461,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Ekonomi
  • 13.10.2025 15:18
  • Giriş: 13.10.2025 15:18
  • Güncelleme: 13.10.2025 15:23
Kaynak: AA
Hazine yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde ihalede 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 6,12, reel bileşik faiz yüzde 6,22 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 287,5 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 4 milyar 555 milyon lira, net satış 4 milyar 661,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 629,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 15 milyar 461,7 milyon lira borçlandı.

BirGün'e Abone Ol