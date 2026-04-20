Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvilinin ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili, yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin, ilk ihracı gerçekleştirilecek.