Hazine yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının satışını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 25 Temmuz'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi tahvil ihalesi düzenlenecek. 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının da doğrudan satışı yapılacak.