Hazine yarın bir ihale düzenleyecek, kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak

Ajans Haberleri 06.10.2024 14:43 Giriş: 06.10.2024 14:43

Güncelleme: 06.10.2024 14:43 Kaynak: AA

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