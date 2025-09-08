Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Eylül Salı günü 2 yıl (672 gün) ve 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.