Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı için ihale düzenleyecek. İhaleler, 6 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleştirilecek.

Ekonomi
  • 08.09.2025 16:11
  • Giriş: 08.09.2025 16:11
  • Güncelleme: 08.09.2025 16:12
Kaynak: AA
Foto: Depophotos

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Eylül Salı günü 2 yıl (672 gün) ve 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

