Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Ekonomi
  • 11.01.2026 12:41
  • Giriş: 11.01.2026 12:41
  • Güncelleme: 11.01.2026 12:43
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

