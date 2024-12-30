Hazinede para yok diyenler rant peşinde

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi ihalesiyle ilgili konuştu.

AKP’nin rant aşkı bitmiyor diyen Yavuzyılmaz, “İhale yönetimi olarak sadece deprem, sel, salgın, doğal afet gibi durumlarda kullanılan 21/B pazarlık usulünün belirlenmiş olması abesle iştigaldir. Zira Delice-Çorum bölgesinde deprem yok, sel yok, salgın yok. 80 milyar liralık bu ihalenin yönetimi tüm şirketlerin rekabetine açık değil. Sadece davet edilen belli sayıdaki şirket ihaleye girebiliyor. Bir yandan ‘Hazine’de para yok’ diyerek asgari ücretli, memur, emekli, işçiyi sefalet sınırının altında yaşamaya mecbur bırakırken diğer yandan rant projeleriyle yandaş şirketlere aktarmanın peşindeler.”