Hazine’den ihale ve doğrudan satış
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
KİRA SERTİFİKASINDA DOĞRUDAN SATIŞ
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.