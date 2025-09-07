Hazine’den ihale ve doğrudan satış

Giriş / Abone Ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 9 ay vadeli hazine bonosu ihalesi ve 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Borçlanma takvimi kapsamında kira sertifikası, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TLREFK endeksli olarak piyasaya sunulacak.

Ekonomi
  • 07.09.2025 13:59
  • Giriş: 07.09.2025 13:59
  • Güncelleme: 07.09.2025 14:00
Kaynak: AA
Foto: Depophotos

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

KİRA SERTİFİKASINDA DOĞRUDAN SATIŞ

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

