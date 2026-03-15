Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hazine’den yeni tahvil adımı: İki ihale düzenlenecek

Ekonomi
  15.03.2026 11:30
  • Giriş: 15.03.2026 11:30
  • Güncelleme: 15.03.2026 11:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

BirGün'e Abone Ol