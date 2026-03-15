Hazine’den yeni tahvil adımı: İki ihale düzenlenecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl ve 8 yıl vadeli iki sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. İhalelerde 5 yıl vadeli tahvil için yüzde 16,95, 8 yıl vadeli tahvil için ise yüzde 13,1 oranında 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak.
Kaynak: AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.