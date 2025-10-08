Hazine’nin gözü yurttaşların cebinde

Meclis Genel Kurulu’nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. 36 maddeden oluşan ölümlü trafik kazalarının azaltılması amacıyla aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri başta olmak üzere birçok ihlalde cezaların yüksek oranlarda artırılmasına yönelik düzenlemenin yürürlük tarihi 31 Aralık 2025 olacak.

Düzenlemenin yasalaşması ile ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti tedbiren geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. 2025 yılı bitmeden yürürlüğe girecek olan yeni ceza tutarları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranında tekrar artırılacak. Yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

GİZLİ VERGİ

Son yıllarda Hazine için kolay tahsil edilebilir olması nedeniyle önemli gelir kalemi haline gelen trafik cezalarında gelir katlandı. Trafik cezalarından elde edilen gelir, son dönemde adeta ‘gizli vergi’ mekanizmasına dönüştü. 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 25,9 milyar lira olan trafik cezası tahsilatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 72 oranında artarak 44,7 milyar liraya ulaştı. Böylece 2024 yılının tamamında 43,6 milyar lira olan trafik cezası geliri, bu yıl Ağustos itibarıyla aşıldı.

Ocak-Ağustos döneminde tahakkuk ettirilen ceza tutarı 83,1 milyar lirayı bulurken yılsonuna kadar 55,1 milyar liraya ulaşması beklenen trafik cezası tahsilatının yüzde 81,3’ü yılın ilk sekiz ayında tamamlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 2025’in ilk dokuz ayında 25 milyon 927 bin adet ceza kesildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 22 milyon 548 olarak gerçekleşti.

Trafik cezası tahsilatı (TL):

• 2021: 6 milyar 721 milyon 839 bin

• 2022: 9 milyar 383 milyon 102 bin

• 2023: 17 milyar 692 milyon 30 bin

• 2024: 43 milyar 601 milyon 213 bin

• 2025 (Ocak-Ağustos): 44 milyar 760 milyon 146 bin*

YOLLAR TUZAĞA DÖNDÜ

Jandarma bölgesinde uygulanan cezalar ise Eylül itibarıyla 2 milyon 118 bini aştı, toplam ceza tutarı ise 7,9 milyar lirayı buldu.

Trafik güvenliği gerekçesiyle uygulanan bu cezaların Hazine gelirleri içerisindeki payının giderek artması cezaların gelir politikasına dönüştüğü algısını güçlendiriyor. Hazine’nin tahsil ettiği 100 liralık para cezasının 28,2’si trafik cezalarından kaynaklandı.