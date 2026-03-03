Hazır Beyan sistemine girişler başladı! Kira gelir beyannamesi nedir? Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman?

2025 yılında konut, iş yeri veya diğer taşınmazlarından kira geliri elde eden milyonlarca mükellef için kritik süreç başladı. Hazır Beyan sistemi üzerinden yapılacak kira gelir beyannamesi işlemleri 1 Mart itibarıyla erişime açıldı. Peki, kira gelir beyannamesi nedir, kimler vermek zorunda ve son tarih ne zaman? İşte 2026 yılı beyan dönemine ilişkin tüm ayrıntılar…

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Kira gelir beyannamesi, Gelir Vergisi Kanunu’nda “gayrimenkul sermaye iradı” olarak tanımlanan kira gelirlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi işlemidir.

2025 takvim yılında konut, iş yeri veya diğer taşınmazlardan gelir elde eden mükellefler, belirlenen istisna ve beyan sınırlarını aşmaları halinde beyanname vermekle yükümlüdür.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan Hazır Beyan Sistemi, kira gelir beyannamesinin elektronik ortamda hızlı ve güvenli şekilde verilmesini sağlar.

Beyanname, sistem üzerinde onaylandığı anda verilmiş sayılır. Mükellefler sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla giriş yapabilir.

Beyan Süreci Nasıl İşliyor?

Hazır Beyan Sistemi’ne giriş yapılır.

Önceden hazırlanmış beyanname kontrol edilir.

Gerekli düzenlemeler yapılır.

Elektronik ortamda onay verilir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON TARİH NE ZAMAN?

2025 yılı kira gelirlerine ilişkin beyanname verme süreci 1 Mart 2026 tarihinde başladı.

Son tarih ise 31 Mart 2026 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekiyor.

Ödeme Takvimi

Hesaplanan gelir vergisinin;

Birinci taksiti ve damga vergisi: 31 Mart 2026

İkinci taksiti: 31 Temmuz 2026

tarihine kadar ödenecek.

2025 KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA TUTARI

2025 takvim yılında elde edilen konut kira gelirlerinde 47 bin TL istisna uygulanmaktadır.

Yıllık konut kira geliri 47 bin TL’yi aşan mükellefler beyanname vermek zorundadır. İstisna yalnızca mesken kira gelirleri için geçerlidir.

Birden fazla konuta ortak olunması halinde her ortak, hissesi oranında ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir.

İŞ YERİ KİRA GELİRLERİNDE BEYAN SINIRI

Stopaja tabi iş yeri kira gelirlerinde, 2025 yılı için belirlenen 330 bin TL’lik beyan sınırı dikkate alınır.

Brüt kira geliri bu tutarı aşarsa beyanname verilmesi gerekir.

Gelir Türü 2025 İstisna / Beyan Sınırı Konut Kira Geliri 47.000 TL istisna İş Yeri Kira Geliri 330.000 TL beyan sınırı

GİDER İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Kira gelirinin vergilendirilmesinde safi kazanç iki farklı yöntemle hesaplanabilir:

1. Götürü Gider Yöntemi

İstisna düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i gider olarak indirilebilir.

2. Gerçek Gider Yöntemi

Kanunda belirtilen ve belgelendirilen giderler indirim konusu yapılabilir. Ancak istisnaya isabet eden gider kısmı indirilemez. Belgelerin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni düzenlemeye göre, kiraya verilen konutlara ilişkin borç faizlerinin gayrisafi irattan indirilmesine son verilmiştir. Faiz gideri indirimi yalnızca iş yerleri için geçerli olacaktır.

Buna karşılık, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için iktisap bedelinin yüzde 5’inin beş yıl süreyle indirimine ilişkin hükümde değişiklik yapılmamıştır.

BEYAN ETMEMENİN CEZASI VAR MI?

Kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde 47 bin TL’lik istisnadan yararlanılamaz.

Ayrıca vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılabilir.

Kira tahsilat ve ödemelerinin banka veya posta idareleri aracılığıyla belgelendirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe uymayanlara, her işlem için tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Kira gelir beyannamesi nedir?

Konut, iş yeri veya diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesidir.

Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman?

2025 yılı kira gelirleri için beyanname verme son tarihi 31 Mart 2026’dır.

Hazır Beyan sistemi nasıl kullanılır?

Mükellefler hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden sisteme giriş yaparak beyannamelerini elektronik ortamda onaylayabilir.

47 bin TL istisna kimler için geçerli?

Bu istisna yalnızca konut kira gelirleri için geçerlidir. Yıllık geliri 47 bin TL’yi aşanlar beyanname vermek zorundadır.