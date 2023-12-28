Hazır yemek fiyatları yeni yılda yüzde 30 zamlanacak

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, sektördeki enflasyonist ortamın etkisiyle hazır yemek fiyatlarının 3 aylık periyotlarla güncellendiğini ve yeni yıla yüzde 30'a yakın bir zamla başlanacağını söyledi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yazılı olarak yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 3 ayında, hijyen ve sanitasyon standartlarına uygun üretilen, yenilebilir ve sektör işletmeleri açısından sürdürülebilir 4 kap yemek fiyatının en az 80-90 lira olacağını söyledi.

Bu menüye ekmek, yoğurt, salat barın dâhil olmadığını, bu fiyatın altında satılan yemeklerin güvenilir olmayacağını vurgulayan Dönmez, endüstriyel yemek sektörün kar marjının düşük olduğunu ve bu nedenle fiyatların 3 ayda bir eridiğini de ifade etti.

Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün enflasyonist ortama ayak uydurabilmek için fiyatlarını 3’er aylık periyotlar ile 'güncellenmek' zorunda kaldığını belirtti. 2024 yılında beklenen asgari ücret artışının maliyetlerine yüzde 15 civarında etki edeceğini ifade eden Dönmez, sektörlerinde işçiliğin giderlerinin yüzde 30'unu oluşturduğunu belirterek, son üç aydaki yüzde 12'lik enflasyon farkının da eklenmesiyle yemek fiyatlarının kolaylıkla hesaplanabileceğini ifade etti.

Dönmez, bazı temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının çok iyi incelenmesi gerektiğini belirterek, yeni sezon ürünler çıkana kadar depolarda bekleyen gıdalarda maliyetler değişmediği halde fiyatlarının sürekli artmasına bir türlü anlayamadıklarını söyledi.