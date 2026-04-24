‘Hazıra’ dağ dayanmadı: AKP’li belediyenin borç sarmalı

AKP’li Halit Doğan başkanlığındaki Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçe ve kesin hesap verileri, tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Dağ, belediyenin mali politikalarını eleştirerek, 4,5 milyar TL’lik gayrimenkul satışına karşın belediyenin toplam borcunun 10,2 milyar TL’ye yükseldiğini kaydetti.

CHP’li Özdağ öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin TÜGVA İl Temsilciliği’nin talebi doğrultusunda İstanbul’da düzenlenecek bir kültür programı için belediye kasasından 720 bin TL’ye otobüs kiralandığını da öne sürdü.

Belediyenin mali verileri, dev borcu da gözler önüne serdi. 2025 yılında 4,5 milyar TL’lik gayrimenkul satışına karşın belediyenin toplam borcunun 10,2 milyar TL’ye yükseldiği görüldü.

HAZİNE GİBİ BORÇ

Borçları nedeniyle tartışılan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Hazine borç verileri de belli oldu. Belediyelerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listenin üçüncü sırasında yer alan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine borcu toplamı, 1 milyar 532 milyon 341 bin TL olarak hesaplandı.

VADESİ GEÇEN TUTAR

Belediyenin toplam 1,5 milyar TL’lik borcu içindeki, günü geçmiş borçların tutarı da mali veriler ile ortaya konuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Hazine Alacak Stoku verilerine göre, AKP yönetimindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 52 milyon 712 bin TL’lik Hazine borcunun vadesi geçti. Belediyenin, Hazine borçlusu 27 belediye ve belediye iştiraki içinde vadesi geçmiş borcu bulunan yalnızca iki kurumdan biri olduğu kaydedildi.