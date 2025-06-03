Haziran 2025 kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda, Haziran 2025’te uygulanabilecek konut kira artış oranı da netleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 45,80 OLARAK HESAPLANDI

TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre değişimi, yani kiralara baz teşkil eden oran, Mayıs ayı itibarıyla yüzde 45,80 olarak gerçekleşti. Bu oran, Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için yasal tavan artış oranı olarak uygulanacak.

ENFLASYON YÜZDE 37,86 OLDU, ANCAK KİRA ARTIŞINDA ESAS ALINAN ORAN FARKLI

Mayıs 2025 itibarıyla TÜFE’deki yıllık artış yüzde 35,41 olurken, kira artışlarında dikkate alınan on iki aylık ortalama enflasyon verisi yüzde 45,80 seviyesinde bulunuyor. Hatırlatmakta fayda var: Konut kiraları için getirilen yasal düzenleme kapsamında kira artışı, bu oranın üzerine çıkarılamıyor.

TEMMUZ 2024’TE BAŞLAYAN YÜZDE 25 SINIRLAMASI SONA ERMİŞTİ

Geçmiş dönemde uygulanan ve yüzde 25’lik kira artış sınırını getiren düzenleme, Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Bu tarihten itibaren kira artışları yeniden TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Ev sahipleri, kiraya zam yaparken yasal üst sınırı aşmamaya dikkat etmeli. Kiracılar ise sözleşme yenileme dönemlerinde bu oranı kontrol ederek haklarını koruyabilirler. Her iki tarafın da mağduriyet yaşamaması adına kira artışlarında TÜİK verileri esas alınmalıdır.