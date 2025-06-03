Haziran 2025 kira artış oranı belli oldu | Haziranda kira zammı yüzde kaç?

Haziran 2025 kira artış oranı açıklandı. Kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyan bu oran, TÜİK’in Nisan 2025 enflasyon verileri doğrultusunda belirlendi. İşte Haziran ayı kira zammı tavanı ve detaylar...

HAZİRAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 45,80 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, Haziran 2025'te uygulanacak kira artış oranı yüzde 45,80 olarak hesaplandı. Bu oran, yenilenecek konut kira sözleşmeleri için yasal üst sınır olarak uygulanacak.

KİRA ARTIŞI HESAPLANIRKEN HANGİ ENFLASYON ORANI KULLANILIYOR?

TÜFE’nin yıllık artışı Nisan 2025’te yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Ancak kira artışlarında esas alınan oran, son 12 aylık TÜFE ortalamasıdır. Bu ortalama enflasyon verisi Haziran ayı için yüzde 45,80 olarak açıklandı. Kiraya yapılabilecek en yüksek zam oranı da bu rakamla sınırlıdır.

YÜZDE 25’LİK KİRA ARTIŞ SINIRI ARTIK YOK

Temmuz 2024’te sona eren yüzde 25 kira artış sınırı, artık geçerli değil. Bu tarihten itibaren, konut kira artışları yeniden TÜİK’in 12 aylık ortalama enflasyon oranına göre belirleniyor. Haziran 2025 itibarıyla bu oran yüzde 45,80'dir

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR İÇİN ÖNERİLER

Ev sahipleri , kira artışlarını yaparken zde 45,80'lik yasal sınırı aşmamalı.

, kira artışlarını yaparken zde 45,80'lik yasal sınırı aşmamalı. Kiracılar , sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE ortalamasını kontrol ederek haklarını koruyabilir.

, sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE ortalamasını kontrol ederek haklarını koruyabilir. Her iki taraf da TÜİK verilerini dikkate alarak mağduriyet yaşamaktan kaçınmalıdır.

Haziran 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Yüzde 45,80oldu.

Kira zammı hesaplamasında hangi enflasyon oranı geçerli?

12 aylık ortalama TÜFE verisi.

Yüzde 25 kira artış sınırı devam ediyor mu?

Hayır, Temmuz 2024’te sona erdi.

Ev sahibi yüzde 45,8'den fazla zam yapabilir mi?

Hayır, yasal sınır %45,80'dir.

Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için bu oran bağlayıcıdır. Yasal sınırı aşan zamlar hukuken geçersiz sayılabilir. Güncel veriler için TÜİK’in resmi internet sitesi takip edilebilir.