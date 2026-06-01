HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Haziran Ayı Kira Zammı Tahmini Beklentisi Yüzde Kaç?

Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal zam tavanını belirleyecek olan Haziran 2026 kira artış oranı, kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Özellikle son dönemde enflasyondaki değişim ve kira piyasasındaki hareketlilik nedeniyle "Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?", "Kira zammı yüzde kaç olacak?" ve "Yeni kira bedeli nasıl hesaplanır?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Haziran 2026 kira zammı beklentisi ve merak edilen tüm detaylar...

HAZİRAN 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında uygulanacak kira artış oranının belirlenmesinde esas alınacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

TÜİK'in duyuracağı Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından, konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal zam oranı da netleşmiş olacak.

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, Haziran ayında uygulanabilecek kira artış oranına ilişkin önemli ipuçları veriyor.

72 uzmanın katılımıyla hazırlanan ankette Mayıs ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,89 olarak öngörüldü.

Bu beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, Mayıs ayı resmi enflasyon verisinin piyasa tahminlerine paralel gelmesi halinde Haziran ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal artış tavanının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Uzmanların hesaplamalarına göre kira zam oranının yaklaşık yüzde 32,20 seviyesinde oluşabileceği değerlendiriliyor.

HAZİRAN 2026 KİRA ARTIŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Kira artış oranı, hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından ekonomik planlamanın temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle kira sözleşmesi Haziran ayında yenilenecek vatandaşlar için açıklanacak oran, yeni dönemde ödenecek kira bedelinin belirlenmesinde doğrudan etkili olacak.

Bu nedenle TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri emlak piyasasında yakından takip ediliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeli ile açıklanan yasal zam oranı dikkate alınır. Zam tutarı mevcut kira bedeline eklenerek yeni kira bedeli ortaya çıkar.

Haziran 2026 Kira Hesaplama Örneği

Bilgi Tutar Mevcut Kira Bedeli 30.000 TL Tahmini Zam Oranı %32,20 Zam Tutarı 9.660 TL Yeni Kira Bedeli 39.660 TL

Bu örneğe göre 30 bin TL olan bir kira bedeli, yüzde 32,20 oranında zam uygulanması halinde 39 bin 660 TL'ye yükselecek.

HAZİRAN AYINDA KİRASINI YENİLEYECEKLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon verileri takip edilmeli.

Kira sözleşmesinin yenileme tarihi kontrol edilmeli.

Yasal kira artış tavanı dikkate alınmalı.

Yeni kira bedeli hesaplanırken açıklanan resmi oran esas alınmalı.

Resmi oran açıklanmadan önce yapılan tahminlerin değişebileceği unutulmamalıdır.

HAZİRAN 2026 KİRA ARTIŞINDA BEKLENTİLER NE GÖSTERİYOR?

Piyasa katılımcılarının beklentileri, Haziran ayında kira artış oranının yüzde 32 seviyelerinde oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak kesin oran, TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak.

Bu nedenle kiracılar ve ev sahiplerinin resmi verileri beklemesi önem taşıyor.

Haziran 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında uygulanacak kira artış oranı için kullanılacak enflasyon verileri 3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Haziran ayı kira zammı beklentisi yüzde kaç?

Piyasa beklentilerine göre kira artış oranının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kira zam oranı nasıl belirleniyor?

Kira zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen yasal üst sınır esas alınarak hesaplanıyor.

30 bin TL kira yüzde 32,20 zamla ne kadar olur?

30 bin TL olan kira bedeli, yüzde 32,20 zam uygulanması halinde 39 bin 660 TL'ye yükselir.

Haziran ayında kira sözleşmesi yenilenecekler hangi oranı kullanacak?

3 Haziran'da açıklanacak resmi kira artış oranı kullanılacak.

Kira artış oranı kesinleşti mi?

Hayır. Kesin oran TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Kiracılar ve ev sahipleri neden TÜİK verilerini bekliyor?

Çünkü kira zam tavanı, açıklanacak resmi enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

```