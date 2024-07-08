Haziran ayı rekor kırdı: 2024 dünyanın en sıcak yılı olabilir

AB'nin iklim değişikliği izleme servisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Haziran ayının kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu ve 2024 yılının dünyanın kaydedilen en sıcak yılı olma yolunda ilerlediği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) aylık bülteninde, 2024 Haziran ayının 2023'ten bu yana, gezegenin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Bazı bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği ve El Nino doğal hava fenomeninin her ikisinin de yıl içinde sıcaklıkları rekor seviyelere çıkarmasının ardından, son verilerin 2024'ün kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en sıcak yıl olarak 2023'ü geride bırakabileceğini gösterdiğini söyledi.

"DÜNYANIN EN SICAK YILI OLMA İHTİMALİ YÜZDE 95"

NTV'nin haberine göre; Berkeley Earth'te araştırmacı bilim insanı olan Zeke Hausfather, "Şu anda 2024'ün 2023'ü geçerek küresel yüzey sıcaklığı kayıtlarının 1800'lerin ortalarında başlamasından bu yana en sıcak yıl olma şansının yaklaşık yüzde 95 olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Değişen iklim, 2024 yılında dünya çapında feci sonuçları şimdiden ortaya çıkardı.

Geçen ay hac ziyareti sırasında 1.000'den fazla insan şiddetli sıcaklarda hayatını kaybetti.

Daha önce görülmemiş derecede uzun bir sıcak hava dalgasına maruz kalan Yeni Dehli'de ve Yunan turistler arasında sıcaktan ölümler kaydedildi.

"EL-NINO'YU DURDURAMAYIZ"

Imperial College London Grantham Enstitüsü'nde iklim bilimci olan Friederike Otto, 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olma ihtimalinin "yüksek" olduğunu söyleyerek, "El Nino doğal olarak meydana gelen ve her zaman gelip geçecek bir olgudur. El Nino'yu durduramayız ama petrol, gaz ve kömür yakmayı durdurabiliriz" dedi.

Bu etki geçtiğimiz aylarda azaldı ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha soğuk La Nina koşullarının oluşması beklenmeden önce dünya şu anda nötr koşullarda bulunuyor.

Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonları iklim değişikliğinin ana nedenidir.

Küresel ısıtmayı engelleme vaatlerine rağmen, ülkeler şimdiye kadar bu emisyonları toplu olarak azaltmakta başarısız oldular ve sıcaklıkları on yıllardır istikrarlı bir şekilde yükselttiler.

C3S, Haziran ayında sona eren 12 ayda, dünyanın ortalama sıcaklığının, 1850-1900 sanayi öncesi dönemdeki ortalamanın 1.64 santigrat derece üzerinde, böyle bir dönem için kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu söyledi.