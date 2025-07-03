Haziran ayını zam şampiyonu 'karayolu taşımacılığı'

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 23,57 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,52 ile patates olarak belirlendi.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI ŞEHİRLERARASI ULAŞIMDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi.

EĞİTİM VE KONAKLAMA HİZMETLERİNDE DE ARTIŞ VAR

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,09 ile otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 6,77 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 6,24 ile orta öğretim ve yüzde 5,86 ile elektrikli küçük ev aletleri yer aldı.

EN ÇOK PATATES UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 14,52 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 13,75 ile yumurta, yüzde 4,23 ile taze sebzeler, yüzde 4,03 ile tavuk eti, yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları takip etti.

Haziranda fiyatı en çok artan ürünler (% değişim)

Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: yüzde 23,57

Kahvaltılık tahıl ürünleri: yüzde 13,02

Şans oyunları: yüzde 8,7

Otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri: yüzde 7,09

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim: yüzde 6,77

Orta öğretim: yüzde 6,24

Elektrikli küçük ev aletleri: yüzde 5,86

Fırın ocak ve fırınlı ocak: yüzde 5,54

Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul ve benzeri): yüzde 5,16

Çikolata ve şekerlemeler: yüzde 5,04

Haziranda fiyatı en fazla düşen ürünler (% değişim)