‘Hazırlayanlar el çektiriliyor’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan raporu hazırlayanların el çektirilmek istendiğine yönelik duyumları olduğunu söyledi. Özel, “Raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bilirkişi heyetinde yer alan 7 kişiye el çektirdiklerini iddia etti. Özcan, “Beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından raporu ‘korsan metin’ olarak nitelendirdi. Tunç, "Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" dedi. Raporda ise heyetin Savcılık tarafından görevlendirildiği ifade ediliyor.

14 GÖZALTI

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2’si tutuklandı.