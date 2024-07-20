Hazırlık maçı: Grazer AK: 1 - Beşiktaş: 5

Beşiktaş, Slovenya kampının son gününde Avusturya ekibi Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçından 5-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, hazırlık maçında Sportplatz Lannach’ta Grazer AK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleye Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11 ile çıktı. Siyah-beyazlıların gollerini Mustafa Erhan Hekimoğlu (2), Milot Rashica (2) ve Rafa Silva kaydetti. Grazer’in tek golünü ise Lang kaydetti. Siyah-beyazlı ekip Slovenya kampını bu maçla birlikte tamamlamış oldu.