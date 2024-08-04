Hazırlık maçı: Sezonun ilk El Clasico'sunu Barcelona kazandı

Barcelona, sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.

İspanyol ekiplerinden Real Madrid ile Barcelona, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda karşılaştı.

Müsabakaya 12. dakikada hava koşulları sebebiyle ara verildi. Maç, 1.5 saatlik aranın ardından devam etti.

Barcelona, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Pau Victor, 54. dakikada 2. golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.

82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi.

Milli oyuncunun 24. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.