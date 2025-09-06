Hazırlık maçı: Türkiye U17: 3 - Moldova U17: 2

Türkiye U17 Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası 1. Tur maçları öncesinde hazırlık karşılaşmasında Moldova’yı ağırladı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmayı genç milli takım son dakikada gelen penaltı golüyle 3-2 kazandı.

Türkiye U-17 Milli Futbol Takımı, 11-17 Kasım tarihleri arasında Sırbistan’da oynayacağı 2025-2026 UEFA Avrupa U-17 Şampiyonası 1. Tur maçlarının hazırlıklarını Kocaeli’de sürdürüyor. 14 gruplu şampiyonanın 7. grubunda bulunan genç milliler; ev sahibi Sırbistan, Bosna-Hersek ve Malta ile karşılaşacak. Şampiyona hazırlıkları kapsamında Kartepe’de teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetiminde kamp yapan Ay-Yıldızlılar, Derince İlçe Stadı’nda Moldova ile hazırlık maçı yaptı. Genç milli takım, ilk yarısı 1-1 tamamlanan Moldova maçını, son dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek 3-2 kazandı. Hazırlık karşılaşmanın rövanşı 9 Eylül Salı günü saat 16.30’da Derince Stadyumu’nda oynanacak.



Stat: Kocaeli Derince İlçe

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Buğra Gören, Faruk Yavaş

Türkiye: Tolga Sancak, Hasan Mert Tuncel, Üveys Yasir Satık, Bilal Demirbağ, Ramazan Özçelik, Ali Demirbilek (Furkan Ayaz Özcan dk. 58), Hasan Yakub İlçin (Mustafa Deniz Karadeniz dk. 74), Eymen Mustafa Erdoğan (Yiğit Metin Yumak dk. 58), Emin Eren Sayar, Tarık Buğra Kalpaklı (Emirhan Ateş dk. 46), Yağız Fikri Şen (Cem Taylan Halaç dk. 74)

Yedekler: Hüseyin İşlek, Emir Gündoğdu, Bedirhan Karababa, Enes Işık, Doruk Özsaraç, Barış Baş, Umut Mustafa Ulutaş

Teknik Direktör: Selçuk Erdoğan

Moldova: Ghiaur Octavian, Bivol Victor, Rosioru Marius, Tenti Vlad, Ratmir Nichita, Turetchi Toma, Aftenii Artiom (Bagrin Mihai dk. 86), Lisnic Chiril, Ceaciru Nicolae (Nicolau Alexandru dk. 71), Burlaciuc Stanislav (Gore Alexandru dk. 82), Galitchii Daniel (Armasu Daniel dk. 71)

Yedekler: Kushnir Eduard, Harabagiu Mihai, Baciu Victor, Coman Alexandru, Calasnicov Maxim, Panaghiu Dorin, Bejenaru Nelu

Teknik Direktör: Radiola Andrei

Goller: Ali Demirbilek (dk. 45+2), Furkan Ayaz Özcan (dk. 75), Emin Eren Sayar (dk.90 + 4) (Türkiye), Ceaciru Nicolae (dk. 30), Burlaciuc Stanislav (dk. 59) (Moldova)

Sarı kartlar: Ceaciru Nicolae (Moldova)