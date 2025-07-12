Hazırlık maçı: Ümraniyespor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında Ümraniye Şehir Stadyumu’nda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızlılar, 2-1 önde tamamladı. Aslan’ın gollerini 7. dakikada Berkan Kutlu ve 33. dakikada Nicolo Zaniolo atarken, ev sahibi ekibin golünü ise 11. dakikada Cebio Soukou kaydetti.



Takım kadroları

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Derrick Köhn ve Çağrı Balta 11’i ile başladı.

Yedeklerde Batuhan Şen, Abdülkerim Bardakcı, İsa Halidi, Berat Luş, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz, Berat Yılmaz, Furkan Koçak, Efe Akman ve Ada Yüzgeç bekledi.

Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu, Tomislav Glumac, Yusuf Kocatürk, Berat Fidan, Atalay Babacan, Emirhan Balarısı, Jurgen Bardhi, Benny, Cebio Soukou ve Batuhan Çelik, 11’i ile sahadaydı.

Yedeklerde de Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Hoti, Serkan Göksu, Barış Ekincier, Oğuz Yıldırım, Yusuf Deniz Şaş, Yunus Emre Yılmaz, Batuhan Arıcı, Can ve Kosoko yer aldı.