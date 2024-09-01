Hazırlıklarda sona geliniyor

HABER MERKEZİ

CHP, 2 Eylül Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında üzerinde çalışacağı tüzük taslak metnini milletvekillerine sundu. Buna göre parti üyelerinin seçme seçilme hakkını kullanabilmeleri için en az bir yıl üye olma şartı aranacak.

İl/ilçe yönetim kurulunun önerisi, il yönetim kurulunun uygun bulması ve Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile bu görevleri yerine getirmedikleri tespit edilenler Parti içi seçimlerde oy kullanamayacak. Parti’ye üyelik için ödenen yıllık 12 – 600 TL arasında aidat miktarının ise ”120,00 TL- 6.000,00 TL” olarak değiştirilmesi önerildi.

Taslağa göre, TBMM grup başkanı ve başkanvekilleri de Merkez Yönetim Kurulu’nun üyesi sayılacak. Genel sekreter ile hukuk, seçim, idari ve mali işler, örgüt, yerel yönetimler, medya, halkla ilişkiler ve bilişimden sorumlu alanlardaki genel başkan yardımcıları ile sayı ve görev alanları genel başkanca belirlenen diğer genel başkan yardımcıları ise genel başkanın teklifi üzerine Parti Meclisi’nin güvenoyuna sunulacak.

Öneriye göre Danışma Kurulu dışında Büyük Danışma Kurulu da oluşturulacak. Danışma kurulları ”üç ayda bir” değil, yılda iki ve yerel ve genel seçimlerden sonra en geç üç ay içinde MYK’nın belirleyeceği gündemle toplanacak.

Öneriye göre, Parti Etik Kurulu’nun kimlerden oluşacağına genel başkan tek başına karar veremeyecek. Etik Kurul Üyelerini, kurultay delegeleri genel başkanın belirlediği 10 kişi arasından Dijital Demokratik Katılım yoluyla seçecek. Etik Kurul üye sayısı 5 kişi olacak.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI ÖNERİLMEYECEK

Mevcut Tüzük’te kongrelerde başkan adayı olabilmek için üye tamsayısının en fazla yüzde 10’u olarak belirlenen yazılı önerge şartı yüzde on beşe (yüzde 15) yükseltildi ve en fazla yüzde 15 ile sınırlandırıldı. Nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde milletvekilleri, belediye ve il genel meclis üyeleri, partili belediyeler, bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olamayacak ve ilçe kongresi delegesi olarak seçilemeyecek.

Mevcut Tüzük’te genel başkan adayı olmak için gereken üye tamsayısının en az yüzde beşinin (yüzde 5) yazılı önerisi, taslakta ”en az yüzde beş, en fazla yüzde on (yüzde 10) olarak sınırlandırıldı. Buna göre, mevcut genel başkan ise talebi halinde aday olabilecek fakat adaylığa önerilemeyecek.

Milletvekilliği seçimlerinde bir kişi en fazla 3 dönem üst üste seçilebilecek. Dönem süreleri 3 yılı geçmeyen milletvekilleri için bu kural uygulanmayacak. Yerel seçimlerde ise bir kişi merkez yoklaması yöntemiyle en fazla üç dönem üst üste belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. Mevcut Tüzük’te yüzde 33 olarak belirlenen kadın kotasının ise kademeli olarak önce yüzde 40’a ardından yüzde 50’ye yükseltilmesi öneriliyor.