HBO'da yayınlanacak: Kült filmlerden 'V for Vendetta' dizi oluyor

Alan Moore ve David Lloyd’un kült eseri V for Vendetta, HBO için diziye uyarlanıyor.

Variety'nin özel haberine göre, proje henüz geliştirme aşamasında olsa da kaynaklar, senaryoyu Somewhere Boy ile BAFTA adaylığı alan Peter Jackson’ın yazacağını belirtiyor.

DC Stüdyoları eş başkanları James Gunn ve Peter Safran yönetici yapımcı olarak yer alırken yapımın arkasında Warner Bros. Television bulunuyor.

İlk kez 1982’de Warrior dergisinde yayımlanan çizgi roman, 1988’de DC etiketiyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Faşist Norsefire partisinin yönettiği distopik Britanya’da geçen hikaye, Guy Fawkes maskesiyle tanınan anarşist V'nin totaliter rejimi devirmeye yönelik mücadelesine odaklanıyor.

V’ye, gizli polisin elinden kurtardığı Evey Hammond eşlik ediyor.

Dizi resmen onaylanırsa, HBO’nun DC işbirliğiyle hayata geçirdiği canlı çekim projelerine bir yenisi eklenmiş olacak.

Platform son olarak Matt Reeves’in The Batman evreninden doğan The Penguin dizisiyle dikkat çekmiş, yapım 9 Emmy kazanmış ve Cristin Milioti'ye En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirmişti.

V for Vendetta, 2005’te Hugo Weaving ve Natalie Portman’ın başrollerinde sinemaya uyarlanmış, Wachowski Kardeşler’in yazdığı film dünya çapında 130 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Warner Bros., filmin 20. yılı için Kasım 2026’da yeniden vizyona gireceğini açıklamıştı. Channel 4’ün daha önceki dizi girişimi ise hayata geçmemişti.