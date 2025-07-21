HDF'den Altan Öymen için taziye mesaj

Almanya’da faaliyet gösteren Sosyal Demokrat Dernekleri Halk Federasyonu (HDF)-Avrupa, hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Altan Öymen için bir taziye mesajı yayımladı.

HDF Yönetim Kurulu adına Başkan Necati Şahin tarafından yapılan açıklamada, Altan Öymen’in Türkiye’de düşünce özgürlüğü, basının bağımsızlığı ve sosyal adalet için verdiği mücadelenin altı çizilerek, “Türkiye’nin demokratikleşme yolunda bir pusula oldu” ifadelerine yer verildi.

Taziye mesajında, Altan Öymen’in sosyal demokrasiye olan katkılarına dikkat çekilerek şu sözlere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanlarından, duayen gazeteci ve yazar, HDF dostu, sosyal demokrasinin önder isimlerinden Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. ‘Demokrasi bir yaşam biçimidir’ sözüyle, aklı ve vicdanı rehber edinen Öymen; birikimi ve nezaketiyle hepimize ilham verdi. Cumhuriyet’e ve laikliğe bağlılığıyla gerçek bir aydın olan Altan Öymen’i saygı, minnet ve özlemle anacağız.”

Mesajın sonunda, Öymen’in ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilenirken, “Mirası, özgür ve adil bir Türkiye mücadelesinde yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” denildi.