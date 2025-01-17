HDK: Bu savaş karanlığından çıkabiliriz

Haber Merkezi

HDK, “Barış için 1 milyon imza” kampanyası başlattı bu amaçla bir deklarasyon yayınladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından yayınlanan “Barış Deklarasyonu” toplantısına katıldı. Burada çağrının amacı hakkında konuşan Tuncer Bakırhan barışı anlatmak için HDK ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

İstanbul Taksim’de bir otelde düzenlen toplantıya HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile HDK’nin diğer bileşenleri katıldı. Toplantıda konuşan Tuncer Bakırhan özetle şöyle dedi: “HDK’nin yapmış olduğu bu çalışma önemlidir. Başarıya ulaşacağına eminim. Biz de HDK ile birlikte, bir birleşeni olarak sokak sokak, cadde cadde, evet, dokunmadığımız, gitmediğimiz, Barış’ı anlatmadığımız, Barış’ı toplumsallaştırmadığımız tek bir zemin kalmayacaktır.

Bütün örgütümüzle birlikte buna destek verdiğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Evet, savaş ciddi bir karanlık yarattı. Konuşamıyoruz, düşünemiyoruz, tartışamıyoruz, kaygılıyız, güvende değiliz, rahat değiliz, sabahın dördünde kimin kapısının çalınacağı belli değil. Hangi kurumun tehdit edileceği belli değil. İstanbul Barosu’na dönük girişimleri gördünüz. Yeni bir kongre alma kararı aldı ve bunun gibi benzer Beşiktaş Belediyesi, Akdeniz Belediyesi’nin son günlerde yaşadıklarını hep birlikte gördük.

KAMPANYAYA DAVET

Bu savaş karanlığından çıkabiliriz. Çıkma koşullarımız var. Türkiye’nin feraseti, Türkiye’deki barış ve mücadele dönük külliyat, geçmiş ve geçmişte verilen emekler ve bedeller aslında böyle bir zemin olduğunu ortaya koyuyor.

Biz bu savaş karanlığında Türkiye’yi barış aydınlığından taşımaya çalışıyoruz. Bu konuda inançlıyız, kararlıyız. İktidarın burada ne düşündüğü önemlidir. Ama barışı getirecek, bu karanlığı aydınlıkla sonuçlandıracak olan iktidarın kendisi değil. Bizleriz, burada oturan birleşenlerdir. Bu birleşenlerle birlikte, bu ince kampanyayla birlikte daha aydınlık, daha güzel günlere erişebileceğimizi umuyor. Bu imza kampanyasını destekliyorum. Türkiye’de bütün emekçileri, bütün yoksulları, Kürtleri, Alevileri, diğer etnik ve inanç gruplarını bu imza kampanyasına destek vermeye, bu imza kampanyasına omuz vermeye, güç vermeye çağırıyorum.”