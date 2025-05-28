HDK davası: 7 kişi için tahliye kararı verildi

HDK’ye yönelik operasyon kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan 8 kişinin ilk duruşması bugün İstanbul Adliyesi’nde görülüyor.

Operasyon kapsamında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine konulan Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, senarist ve yapım asistanı Ayşe Bengi Çelik, yazar ve kadın hakları savunucusu Aynur Cengiz, Melek Kızılocak, Ece Yıldız Karabacak ve Erkin Barın Göylüler’in de bulunduğu 8 tutuklunun duruşması bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.30’da görülmeye başladı.

Duruşma kimlik tespiti ile başladı.Tutuklu bulunan Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Yakup Kadri Karabacak, Ece Yıldız Karabacak, Ayşe Bengi, Aynur Cengiz, Melek Kızılocak, Şengül Erdoğan, Erkin Barın Göylüler hakim karşısına çıktı.

Evrensel Gazetesi'nin aktardığına göre, Barbaros savunmasında, "Ben 10 yıldır aynı mahallede, 8 senedir aynı evde oturuyorum. 8 yaşında bir kızım var, 7 senedir Emek Partisi İl Başkanıyım, eşim Türkiye Gazeteciler Sendikasının Genel Başkanı. Ortada yargının manipüle edildiği bir durum var. Ben her perşembe görüşe gelen kızıma bu durumu anlatmak zorunda kaldım. Şiddete karşı koruduğumuz çocuğumuz postallarla, askerlerle karşılaştı. Özel harekat polisleri tarafında bizi tehdit eden ‘Neden bu kadar şaşırdınız’, ‘Hiç mi eviniz basılmadı’ gibi cümlelerle karşılaştık. Bunların hiçbiri normalleşmemeli. Ben ortada bulunan hiçbir şey yokken 3.5 aydır silahlı terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde tutuluyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mütalaasını veren savcı, Sema Barbaros'un tahliyesini talep etti.

"ORTADA BİR DELİL YOK"

Barbaros'un avukatı Nazlıcan Çelik dosyada HDK'nin 12. Kongresi'nin yer almasına ilişkin, "Şişli'de, İstanbul'un göbeğinde bir kongre düzenleniyor. Bu bir suç olarak karşımıza getiriliyor. Müvekkil hakkında başlatılan ilk duruşma 2024 tarihli, eski tarihli dosyada şüpheli olarak yer almıyor. Soruşturma aşamasında her şey fezlekelere bağlıyken nasıl ortada yazılı bir evrak yokken basına açık bir şekilde düzenlen kongrenin görüntüleri talep edilip şahıs tespiti yapılabilir? Ortada bir delil yok, bu kolluk aşamasında yapılmalıydı. Ancak kolluk 'orada bir delil var uzakta, o delil bizim delilimizdir' demekle yetinmiş. Bu aşamada önce delil toplanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Sema Barbaros için tahliye kararı verdi.

Ece Yıldız Karabacak ve Yakup Kadri Karabacak da savunmalarında dosyada herhangi bir suçun ya da delilin yer almadığını ifade ederek ifade özgürlüğü kapsamındaki fiillerin yargılandığını söyledi. Savcı, mütalaasında Ece Yıldız Karabacak ve Yakup Kadri Karabacak’ın tahliyesini talep etti.

Yakup Kadi Karabacak'ın avukatı HDK'nin yasal ve meşru bir yapılanma olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir durumda, 2011'de HDK'nin 2 toplantısına katılmış olması suç olarak gösteriliyor. Ayrıca müvekkilin HDK delegesi olduğu iddia ediliyor. Öncelikle HDK delegesi olmak suç değildir ancak delege olduğunun iddia edildiği belge HDK Beyoğlu Şubesinde yapılan aramada bulunmuş. Bu belgenin nasıl bulunduğu, aramanın nasıl gerçekleştiği gibi bilgilere de ulaşamıyoruz. Cevap vermediği bir mesaj dahi dosyaya suç delili olarak eklenmiş" dedi, Karabacak'ın tahliyesini talep etti.

TAHLİYE KARARLARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Ece Yıldız Karabacak ve Yakup Kadri Karabacak'ın tahliyesine kararı verdi.

Aynur Cengiz, dosyada delilsiz, objektiflikten uzak, varsayımlar üzerine bir yargılama yapıldığını ifade ederek anayasal hakların cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi. Üzerine atılı suçları kabul etmediğini vurgulayan Cengiz, tahliyesini ve beraatini talep etti. Savcı, mütalaasında Cengiz'in tahliyesini talep etti.

Cengiz'in avukatı HDK'nin herhangi bir silahlı örgütle bağlantılı olduğuna dair delil olmadığını ifade eden Cengiz, "Ancak bu şekilde hukuksuzca pek çok kişi özgürlüklerinden alıkonuldu. Dosyada müvekkilimin örgüt üyesi olmasına dair bir delil arıyorum, sadece çeşitli paneller ve bu panele ilişkin davetler var. Örgüt üyeliğinin kriterleri oluşmamıştır. Kod isim yoktur, aidat yoktur, örgüte kılavuzluk etme ya da örgüt adına suç işleme gibi bir durum da yoktur. Ancak kriminalize edilmeye çalışılan kimi demokratik etkinlikler dosyada yer alıyor" diyerek Cengiz'in tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kararını açıklamaya mahkeme Aynur Cengiz’in tahliyesine karar verdi.

Öte yandan Ayşe Bengi Çelik, Erkin Barın Göylüler ve Melek Kızılocak hakkında da tahliye kararı verildi.