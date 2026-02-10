HDK davası: Ercüment Akdeniz'in duruşması ertelendi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Ercüment Akdeniz’in duruşması 2 Haziran’a ertelendi.

Akdeniz’in yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar veren Mahkeme Heyeti, önceki duruşmalara da katılmayan tanığın dinlenilmesi kararından vazgeçti.

TANIK: “TAMIMIYORUM, MEDYADAN BİLİYORUM”

Mahkemede dinlenen sanık, Ercüment Akdeniz’i tanımadığını söyledi. Mahkeme Başkanı, tanığın arkasını dönerek Akdeniz’e bakmasını ve tanıyıp tanımadığını tekrar beyan etmesini istedi. Bunun üzerine arkasını dönerek Akdeniz’e bakan sanık “Kendisini tanımıyorum, medyadan biliyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı tanığa ayrıca, Ercümet Akdeniz hakkında “Yasa dışı herhangi bir eylem ya da konuşmasına şahit oldunuz mu?” diye sordu. Tanık bu soruya, “Hiçbir bilgim yok, hiçbir şeye şahit olmadım” diyerek yanıt verdi.

Önceki duruşmaya katılmayan diğer tanık, bu duruşmaya da katılım sağlamaması nedeniyle dinlenemedi.

AKDENİZ: "SAVUNMAMI MÜTALAA SONRASI YAPACAĞIM"

Daha sonra sanık kürsüsüne gelen Akdeniz, daha önceki ifadelerinin aynen geçerli olduğunu, savunma hakkını esasa ilişkin mütalaa sonrası kullanacağını söyledi.

HDK soruşturması kapsamında geçen sene tutuklanan Ercüment Akdeniz, 241 gün tutuklu kaldıktan sonra 23 Ekim 2025'te tahliye edilmişti.