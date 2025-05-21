HDK davası ertelendi: Ahmet Saymadi'nin tutukluluğunun devamına karar verildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonlarla tutuklanan ve "örgüt üyeliği" ile suçlanan işletmeci Ahmet Saymadi'nin yargılandığı davasının ilk duruşması bugün görüldü.

Savcılığın mütalaasına uyan mahkeme, Saymadi'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

21 Şubat'ta HDK faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan Saymadi, ilk duruşmaya 3 ay sonra çıktı.

Saat 11.00'de başlayan duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"SAVUNMAMIZI DAHİ ZORLAYAN BİR KARGAŞA"

Duruşma devam ederken Ahmet Saymadi'nin sosyal medya hesabından davaya ve iddianameye ilişkin paylaşımlar yapıldı.

"Savcılık makamının hazırladığı iddianame suç üretme çabasıyla tarihleri, hayatın olağan akışını, örgütleri, mahkeme kararlarını, olguları ve olayları birbirine katıyor ve bizlerin kendimizi savunmamızı dahi zorlayan bir kargaşaya neden oluyor. İddianamede hiçbir suç unsuruna işaret edilmeyen 2011-2013 yıllarındaki HDK çalışmalarımdan dolayı 2025 yılında gözaltına alınıp tutuklanıyorum. Şayet HDK yasadışı bir organizasyon ve bizler de suç işleyen insanlarsak dava açılması için neden 14 yıl beklenmiştir? Çok net görünmektedir ki iddianamedeki tarihler, olaylar ve iddialar boşlukta salınmaktadır ve çoğunun benimle hiçbir illiyet bağı dahi bulunmamaktadır.

'TAMAMEN ŞEFFAF VE AÇIK ÇALIŞMALARA KATILDIM'

Sonuç olarak suç oluşturan hiçbir söz veya eylemim yoktur. Ayrıntılı biçimde ifade ettiğim üzere HDK, yasalar ve evrensel demokratik haklar çerçevesinde hareket eden siyasal ve toplumsal bir örgütlenmedir. Ben de hakkında yasadışı olduğuna dair herhangi bir kararın olmadığı bu örgütlenme içerisinde, yasal ve anayasal haklarım çerçevesinde düşünce, ifade ve örgütlenme hakkı kapsamında gerçekleşen, tamamen şeffaf ve açık, demokratik, siyasi çalışmalara katıldım."

Sonuç olarak suç oluşturan hiçbir söz veya eylemim yoktur. Ayrıntılı biçimde ifade ettiğim üzere HDK, yasalar ve evrensel demokratik haklar çerçevesinde hareket eden siyasal ve toplumsal bir örgütlenmedir. Ben de hakkında yasadışı olduğuna dair herhangi bir kararın olmadığı bu… — Ahmet Saymadi (@ahmetsaymadi) May 21, 2025

Saymadi'nin 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, tutuklu yargılamanın sürmesini talep etti. Tutukluluğun devamı yönünde karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.