HDK davası: Sema Barbaros için tahliye kararı verildi

HDK’ye yönelik operasyon kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan 8 kişinin ilk duruşması bugün İstanbul Adliyesi’nde görülüyor.

Operasyon kapsamında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine konulan Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, senarist ve yapım asistanı Ayşe Bengi Çelik, yazar ve kadın hakları savunucusu Aynur Cengiz, Melek Kızılocak, Ece Yıldız Karabacak ve Erkin Barın Göylüler’in de bulunduğu 8 tutuklunun duruşması bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.30’da görülmeye başladı.

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Yargılanan Sema Barbaros ve Ayşe Bengi salonda hazır bulundu.

Evrensel Gazetesi'nin aktardığına göre, Barbaros savunmasında, "Ben 10 yıldır aynı mahallede, 8 senedir aynı evde oturuyorum. 8 yaşında bir kızım var, 7 senedir Emek Partisi İl Başkanıyım, eşim Türkiye Gazeteciler Sendikasının Genel Başkanı. Ortada yargının manipüle edildiği bir durum var. Ben her perşembe görüşe gelen kızıma bu durumu anlatmak zorunda kaldım. Şiddete karşı koruduğumuz çocuğumuz postallarla, askerlerle karşılaştı. Özel harekat polisleri tarafında bizi tehdit eden ‘Neden bu kadar şaşırdınız’, ‘Hiç mi eviniz basılmadı’ gibi cümlelerle karşılaştık. Bunların hiçbiri normalleşmemeli. Ben ortada bulunan hiçbir şey yokken 3.5 aydır silahlı terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde tutuluyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mütalaasını veren savcı, Sema Barbaros'un tahliyesini talep etti.

"ORTADA BİR DELİL YOK"

Barbaros'un avukatı Nazlıcan Çelik dosyada HDK'nin 12. Kongresi'nin yer almasına ilişkin, "Şişli'de, İstanbul'un göbeğinde bir kongre düzenleniyor. Bu bir suç olarak karşımıza getiriliyor. Müvekkil hakkında başlatılan ilk duruşma 2024 tarihli, eski tarihli dosyada şüpheli olarak yer almıyor. Soruşturma aşamasında her şey fezlekelere bağlıyken nasıl ortada yazılı bir evrak yokken basına açık bir şekilde düzenlen kongrenin görüntüleri talep edilip şahıs tespiti yapılabilir? Ortada bir delil yok, bu kolluk aşamasında yapılmalıydı. Ancak kolluk 'orada bir delil var uzakta, o delil bizim delilimizdir' demekle yetinmiş. Bu aşamada önce delil toplanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Sema Barbaros için tahliye kararı verdi.