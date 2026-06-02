HDK davasında 241 gün cezaevinde tutulmuştu: Ercüment Akdeniz beraat etti

Gazeteci Ercüment Akdeniz, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Eski EMEP Genel Başkanı ve gazeteci Ercüment Akdeniz, yargılandığı dava kapsamında bugün dördüncü kez 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

BirGün yazarı Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından duruşmada yaşananları paylaştı. Buna göre, duruşmada savunma yapan Akdeniz, "HDK’nin gizli ve silahlı bir örgüt olduğu gerçek değildir" dedi.

"SADECE 2 MESLEK ÖRGÜTÜ ÜYESİSİYİM"

HDK üyesi olmadığını ifade eden Akdeniz, "HDK’nin yasadışı bir örgütlenme olduğu gerçek değildir. HDK sözcüleri, TBMM’deki çözüm süreci komisyonunda milletvekili olarak görev yaptı" diye konuştu.

Kendisini HDK'ye bağlayan herhangi bir kanıt olmadığını ifade eden Akdeniz, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bir dönem EMEP üyesi başkanı olduğum için olmayan delillerle, kumpasla var sayılan ihbarlarla yargılanıyorum. EMEP’in her türlü yasal faaliyetinden dolayı yasadışı örgüt gibi yargılanıyorum. Sadece 2 meslek örgütü üyesiyim. Biri DİSK-Basın İş sendikası. Yersiz suçlamalarla yargı önündeyim. Gezi döneminde de yaptığım gazetecilik suç gibiymiş gibi suçlanıyorum."

"MESLEĞİNİ YAPMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"

Akdeniz’in avukatı ise şunları söyledi:

"Müvekkilim gazeteci kimliği ile de 3 şekilde mağdur edilmiştir. Haber toplama hakkı, halkın haber alma hakkı, telefonu alındığı için çalışabilme olanakları, yurtdışı çıkış yasağı olduğu için, göç konusunda uzman bir gazeteci olarak mesleğini yapabilme hakkı ihlal edilmiştir."

Mahkeme heyeti, Akdeniz ve avukatının ardından kararını açıkladı. Heyet, Ercüment Akdeniz hakkında beraat kararı verdi.

AKDENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından ilk açıklamasını yapan Ercüment Akdeniz, kendisine destek ve dayanışma gösterenlere teşekkür etti. Akdeniz, ayrıca tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'ya ilişkin "Cuma günü İsmail Arı’nın özgürlüğünü bekliyoruz. Sonra da diğer gazetecileri. Dayanışmaya devam, hakikat haberciliğine devam" dedi.

72 gündür Ankara'da Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan muhabirimiz İsmail Arı, 5 Haziran'da (Cuma günü) ilk kez hakim karşısına çıkacak.

241 GÜN CEZAEVİNDE TUTULMUŞTU

HDK soruşturması kapsamında geçen sene tutuklanan Ercüment Akdeniz, 241 gün tutuklu kaldıktan sonra 23 Ekim 2025'te tahliye edilmişti.

Tahliye kararının çıktığı duruşmada ilk tanık Akdeniz’i "hiç tanımadığını" daha önce verdiği ifadeyi hatırlamadığını, iddianameyi bilmediğini ve suçlama konusu toplantıya katılmadığını ya da şahitlik etmediğini söylemişti.

Savcı mütalaanın henüz hazır olmadığını belirtmiş, Ercüment Akdeniz’in tutukluluğunun devamını istemişti. Mahkeme, Akdeniz'in yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar vermişti.

Akdeniz'in tahliye edilmesiyle davada tutuklu kalmamıştı.

10 Şubat'ta görülen duruşmada Akdeniz’in yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, önceki duruşmalara da katılmayan tanığın dinlenilmesi kararından vazgeçmişti.

Mahkemede dinlenen sanık, Ercüment Akdeniz’i tanımadığını söylemişti. Mahkeme Başkanı, tanığın arkasını dönerek Akdeniz’e bakmasını ve tanıyıp tanımadığını tekrar beyan etmesini istemişti. Bunun üzerine arkasını dönerek Akdeniz’e bakan sanık “Kendisini tanımıyorum, medyadan biliyorum” demişti.

Mahkeme Başkanı tanığa ayrıca, Ercümet Akdeniz hakkında “Yasa dışı herhangi bir eylem ya da konuşmasına şahit oldunuz mu?” diye sormuştu. Tanık bu soruya, “Hiçbir bilgim yok, hiçbir şeye şahit olmadım” diyerek yanıt vermişti.

Önceki duruşmaya katılmayan diğer tanık, bu duruşmaya da katılım sağlamaması nedeniyle dinlenememişti.

Daha sonra sanık kürsüsüne gelen Akdeniz, daha önceki ifadelerinin aynen geçerli olduğunu, savunma hakkını esasa ilişkin mütalaa sonrası kullanacağını söylemişti.