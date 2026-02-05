HDK davasında karar açıklandı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) davasında karar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 18 Şubat 2025 tarihinde gözaltına alınan ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, 28 Mayıs 2025 tarihindeki ilk duruşmada tahliye edilmesinin ardından, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Evrensel'in aktardığına göre İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmada Sema Barbaros hakkında beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDK’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 kişi 18 Şubat’ta gözaltına alındı.

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, Av. Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz ile müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven, hukukçu Nurcan Kaya ve senarist Ayşe Bengi de gözaltına alınanlar arasındaydı.