HDK davasında tutuklu kalmadı

Haber Merkezi

HDK operasyonu kapsamında 22 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi Böylece davada tutuklu kimse kalmadı.

Akdeniz, HDK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp 22 Şubat'ta tutuklanmış, "örgüt üyeliği" suçlaması yönetilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Akdeniz’in savunmasının üç avukat ile sınırlandırılmasına karar verdi. MLSA'nın aktardığına göre, duruşmada ilk tanık Akdeniz’i "hiç tanımadığını" daha önce verdiği ifadeyi hatırlamadığını, iddianameyi bilmediğini ve suçlama konusu toplantıya katılmadığını ya da şahitlik etmediğini söyledi.

Ercüment Akdeniz

Avukat Özcan Karakoç, "Dosyada toplanacak bir delil kalmadı" diyerek dosyanın esas hakkındaki mütalaaya gönderilmesini talep etti. Savcı mütalaanın henüz hazır olmadığını belirterek, Ercüment Akdeniz’in tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme, Akdeniz'in yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. HDK’ye dönük İstanbul merkezli 10 şehirdeki operasyonda 53 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 30 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında gazeteci Akdeniz de vardı.