HDK davasında yargılanan gazeteci Elif Akgül beraat etti

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) davasında yargılanan gazeteci Elif Akgül beraat etti.

Avukatlığını MLSA'nın üstlendiği Akgül'ün "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında Akgül hakkında beraat kararı verildi.

101 gün cezaevinde tutulan Elif Akgül, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

4 Aralık'ta görülen duruşmada savcı, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla ceza talep etmiş ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların yapılması için süre vererek davayı bugüne ertelemişti.

NE OLMUŞTU?

Elif Akgül, 18 Şubat’ta HDK’ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Toplu olarak gözaltına alınan 53 kişiden 30’u, 21 Şubat’ta tutuklanmış, Akgül hakkındaki iddianame 24 Nisan’da tamamlanmıştı. Akgül, 2 Haziran'da tahliye edilmişti.