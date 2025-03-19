HDK'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: İktidar çoktan kaybettiğini ilan etti

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), sabah saatlerinde İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

HDK'den yapılan açıklamada 'darbe' vurgusu yapıldı ve "Kendini darbeci zihniyet ve vesayet odakları ile mücadele ediyorum diyerek aslında takiyye yapan iktidar partisinin bizzat kendi darbe mekaniklerini adım adım ördüğüne tanıklık ettik" ifadelerine yer verildi.

"İKTİDAR ÇOKTAN KAYBETTİĞİNİ İLAN ETTİ"

"Halklarına karşı savaş açmış olan bir iktidar aslında çoktan kaybettiğini ilan etmiştir" denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yapılanların hukuk güvenliği ilkesine, hukuk devletine, yargının bağımsızlığına, serbest seçim hakkına ve halk iradesine yönelik bir darbe olduğu, dolayısıyla anayasa ihlali ile iktidar eliyle işlenen anayasal suç olduğu kuşku götürmemektedir. CHP ve DEM Parti arasında yapılan Kent uzlaşısı gibi demokratik bir kavramın suç sayılması abesle iştigaldir. HDK’nin tüm demokratik faaliyetlerinin suç olarak değerlendirilmiş olması hem hukuk hem demokrasi adına ayrı bir talihsizliktir.

Kendini darbeci zihniyet ve vesayet odakları ile mücadele ediyorum diyerek aslında takiyye yapan iktidar partisinin bizzat kendi darbe mekaniklerini adım adım ördüğüne tanıklık ettik, ediyoruz. Ülkenin ihtiyacı olan şey darbeler değil daha fazla hukuk, demokrasi ve barıştır! Halklarına karşı savaş açmış olan bir iktidar aslında çoktan kaybettiğini ilan etmiştir. Bu kara bulutları dağıtacak olan tek şey halkların demokrasi ısrarı olacaktır. Örülen karanlığı yaracak ve aydınlık geleceği kuracağız; kimsenin şüphesi olmasın."